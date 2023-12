TODO bida sa social media si Sarah Lahbati tungkol sa bago niyang sasakyan na isang pulang Mazda CX-5 Turbo.

Nagkakahalaga ito ng mula P1.8 milyon hanggang P2.4 milyon.

“Delivering gifts in style @mazdaphilippines cx-5 turbo,” ani Sarah sa IG post niya noong Pasko.

Pinuri naman ng mga netizen ang paggasta ni Sarah.

“Yasss! Flaunt it! Itaas mo ang bandera nating mga gastuserang asawa!”

“Yessss!!!! Mabuhay tayong lahat more shopping ipon ng resibo sa ating lahat.”

“Waldas pa rin sa 2024 ganern ses hahahahahaha go lang ng go!! deserve mo yan.”

Bago nito’y nauna nang nag-flex si Sarah ng isang Mazda CX-5.

Noong December 15, nasangkot sa isang car accident ang pamilya Lahbati at nagpapasalamat siya dahil ligtas silang lahat.

“Fortunately, all three cars involved avoided any casualties, and we are all okay,” say ng aktres.

(Issa Santiago)