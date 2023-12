Nagbabala sa publiko si Vice President Sara Duterte laban sa scammers na umano’y ginagamit ang kanyang pangalan para makalikom ng campaign funds.

Sa kanyang Facebook post, binanggit ni Duterte na ilang scammers ay nagpakilala pa umano bilang mga empleyado ng Bu-reau of Customs at iba pang ahensiya ng gobyerno.

“Magpapakilala sila bilang mga kawani ng Bureau of Customs o iba pang ahensiya ng pamahalaan. Ang kanilang pakay ay ang makakuha sa inyo ng pera na umano ay pondo para sa kampan¬ya. Ito ay isang scam,” diin ng bise presidente.

Giit ni Duterte, “Wala po akong inutusan na sinuman upang manglikom ng pera para sa politika o kahit na anong klaseng gawain o layunin.”

Dahil dito, pinaalalahanan ng pangalawang pangulo ang publiko na i-report kaagad sa mga awtoridad kung may lumapit sa kanila at manghingi ng pondo para sa pagtakbo umano ng bise presidente.

“Huwag kayong magpaloko. I-report ang inyong nalalaman tungkol sa mga scam na katulad nito sa PNP,” pakiusap ni Duterte.

Una rito, naglabas din ng babala ang Office of the Vice President hinggil sa kumakalat na “fake news” na mga post sa social media na may pa-Christmas giveaways na P10,000 at grocery package daw si VP Duterte.

(Eralyn Prado)