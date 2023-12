Rondae ginarahe ng TNT

Out na si Rondae Hollis-Jefferson sa PBA Commissioner’s Cup, pero hindi pa rin mawawalan ng RHJ ang TNT.

Pasok si Rahlir Hollis-Jefferson para humalili sa nakababatang kapatid.

Sa kasalukuyan ay 4-5 ang standing ng Tropang Giga, nasa 7th-8th kabuhol ang Rain or Shine. Tatapusin ng TNT ang eliminations kontra Elasto Painters (Jan. 5) at Phoenix (Jan. 14).

May neck injury si Rondae, una ulo na sumadsad kontra Taipei Fubon Braves sa EASL game sa Sta. Rosa noong nakaraang Miyerkoles. Isinugod agad siya sa ospital pagkatapos ng laro.

Noong Christmas Day, all-Filipino na sumalang ang hukbo ni coach Jojo Lastimosa laban sa Ginebra. Nakipagpukpukan ang Tropa, lumamang pa ng 13 sa bukana ng laro bago tumukod sa end game, 86-78.

“Hindi na puwedeng bumalik si Rondae because he is injured,” ani coach Jolas. “We are putting in Rahlir, his brother.”

Ang Hollis-Jefferson brothers din ang isinagupa ng TNT sa Taipei, tumipa si Rahlir ng 22 points, 9 rebounds, 4 assists, 2 steals at 2 blocks sa 80-69 win.

Mas malamang, si Rahlir na ang tumapos sa kampanya ng Tropa sa season-opening conference. Isang beses lang puwedeng makabalik ang import kapag napalitan – pinalitan na ni Quincy Miller si Rondae sa opening game ng team dahil may sakit pa noon si RHJ.

“He’s very fragile,” dagdag ni Lastimosa. “He cannot turn his neck and I talked to his doctor yesterday and ‘yung injury na spinal cord na ganu’n, you don’t take it lightly.” (Vladi Eduarte)