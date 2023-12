BUMAGSAK na sa 1,500 ang natitirang miyembro ng New People’s Army (NPA) bunsod ng walang puknat na operasyon ng militar laban sa mga ito, ayon kay Armed Forces of the Philippines (AFP) spokesperson Col. Medel Aguilar.

Sinabi ni Aguilar na patuloy ang paghina ng puwersa ng tero­ristang grupo dahil sa mga nalagas nilang miyembro mula sa pakiki­pagbakbakan sa tropa ng pamahalaan gayundin ang sunod-sunod na pagsuko sa gobyerno ng mala­king bilang ng mga ito.

Ani Aguilar, noong Hulyo lang ay abot pa sa 1,800 ang puwersa ng NPA.

Sa tingin nila ay may kakayahan pa umano ang mga rebelde na maglunsad ng terorismo pero hindi na kaya ng mga ito ang tactical offensive.

Ginunita ng Communist Party of the Philippines (CPP) ang kanilang ika-55 anibersaryo kahapon at nagdeklara ang CPP ng unilateral ceasefire para alalaha­nin ito.

Gayunman, iginiit ni Aguilar na watak na at wala nang kontrol ang central committee ng grupo buhat nang mamatay si CPP founder Jose Maria Sison sa edad na 83 sa kanyang self-exile sa Netherlands noong

Disyembre ng 2022.