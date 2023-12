Pokwang ngiting panalo: Uge natanggalan ng eyelashes sa katitili kay Ate Vi

So nice ang pagkikita ng mga artista ng ‘When I Met You in Tokyo’ sa pangunguna ni Vilma Santos at ng mga bida ng ‘Becky & Badette’ na sina Eugene Domingo, Pokwang nang parehong mag-theater tour ang cast ng dalawang pelikula sa SM North EDSA noong Christmas day.

Naaliw si Ate Vi na tuwang-tuwa sina Uge, Pokwang nang makita sila.

Tili nga raw nang tili sina Uge, Pokwang dahil sa sobrang tuwa na finally ay nakita nila ang Star for All Seasons na ginaya-gaya nila sa ‘Becky & Badette’.

Sabi nga ni Ate Vi, mas naaliw siya dahil natanggap pa ang eyelashes ni Uge sa sobrang excitement sa pagkikita nila.

“Nakakatuwa na nagkasalubong kami sa pagte-theater tour. Natanggal pa ang eyelashes ni Uge,” sey ni Ate Vi.

Lalo nga raw naging laughtrip ang pagkikita nila dahil sa pagkakatanggal ng eyelashes ni Uge.

Ang bonggang eksena nga ‘yon.

Samantala, sobrang aliw nina Uge, Pokwang sa pambubulabog nila sa SM North EDSA noong Christmas day.

Naaliw sila dahil tumulong pa sila sa pagbebenta ng tickets para sa mga gustong manood ng ‘Becky & Badette’.

Si Pokwang ay sobrang smile kaya biniro pa namin na, “Mare, ngiting panalo ka talaga!” Siyempre ang tinutukoy namin na panalo ay ang panalo niya sa deportation case niya laban sa dating kinakasama na si Lee O’Brian.

Bongga! (Jun Lalin)