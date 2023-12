Pista ang mga ‘marites’

Malamang na masaya ang Pasko ng maraming “Marites” dahil marami silang pinagpiyestahang isyu ng mga sikat–mula sa hiwalayan, biglang pagpanaw, at may “kainan” pa.

Kahit ang mga tropapips natin na mahilig sa politika, may pinagpiyestahan din at pag-usapan dahil sa “fake” news na memo na idineklara daw ni PBBM na special half-working day ang December 22.

“High voltage” ang “kuryente” ng fake news dahil ang mismong Presidential Assistant for Strategic Communications na si Undersecretary Cesar Chavez ang nag-post mismo ng “memo”.

At dahil mataas na opisyal siya at nasa “Strategic Communications” pa man din, natural na sinunggaban ng mga media organization ang post niya at mabilis na kumalat na parang sunog sa iskuwater area ang balitang half-working day ang December 22.

Pero ang mga kasamahan ni Chavez sa “communication” na Presidential Communications Office, ang mismong nagtuwid na hindi totoo ang memo at hindi totoo na half-working day ang December 22.

Inako naman ni Chavez ang pagkakamali na hindi niya inalam kung totoo ang memo. Lumalabas na pinatungan o may nag-edit ng isang tunay na memo para palabasin na half-working day kuno ang December 22.

Kaya ang mga marites nating tropapips, napaisip kung sinadya kayang “kuryentihin” si Chavez? Pero bakit naman gagawin kay Chavez ‘yon eh puro mga dating taga-media ang nasa “coms” ni PBBM gaya ni Chavez.

O baka naman daw may tao sa Palasyo na parang reporter mag-iisip na gagawa ng edited o pekeng balita at iiwan sa lamesa para kuryentihin ang mga tamad na reporter na hindi nagko-cover. Kaya kung hindi nag-verify ang reporter sa nadampot niyang istorya, kuryente ang aabutin niya kapag ibinalita na niya sa radio o inilabas sa social media.

At bago nga magpasko, malamang na kaniya-kaniyang tanungan ang mga marites tungkol sa naglabasang kontrobersiya sa mga paborito nilang ta-artits. Gaya nang kung sino ang kumalas o ano kaya ang tunay na dahilan kung bakit naghiwalay sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

May pahabol pang kumpirmasyon nina Kim Chui at Xian Lim na hiwalay na rin sila. Kaya naman umandar uli ang “intel network” ng mga marites kahit walang intel at confidential funds para maghanap ng impormasyon kung bakit naghiwalay din ang dalawa, na gaya ng KatNiel eh 11 years ang relasyon.

Malamang na marami ring marites ang na-shock at gumawa ng kaniya-kaniyang hinala tungkol sa pagkamatay ng aktor na si Ronaldo Valdez na nakitang may tama ng bala ng baril sa loob ng kaniyang bahay.

Humabol pa ang nakakaintrigang convo messages na “kain tayo” nina Herlene Budol at Rob Gomez; at “he’s not here, he’s in Valenzuela” ni Bianca Manalo at Rob pa rin. Parang gustong palabasin ng nagkalat ng convo messages sa social media na may ginagawang milagro ang mga ta-artits, na itinanggi na ng tatlo.

Si Budol eh dalaga naman, pero may anak si Rob at inaayos ang relasyon sa nanay ng anak; habang si Bianca eh jowa ni Sen. Win Gatchalian. Kung pagbabatayan ang mga pahayag na inilabas ng tatlong ta-artits, mayroon talagang palitan ng messages pero “edited” daw para bigyan ng malisya. Ang tanong ng mga marites, dapat bang ilabas ang buong palitan ng text?

Ang sabi ng aktor, may gumamit daw ng kaniyang cellphone nang walang paalam. Habang may pagbabanta naman ang dalawang actress-beauty queen na puwede nilang kasuhan ang nagkalat ng mga mensahe.

Kaya naka-alerto ang antenna at radar ng mga marites dahil baka nga naman may aabangan pa silang part 2 sa bagong taon. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”