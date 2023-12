Piolo pinagkaguluhan sa mga sinehan

Ang bongga talaga ni Piolo Pascual, ha!

Kesehodang Christmas day noong Monday ay wala siyang kapaguran sa paglilibot sa mga sinehan kung saan palabas ang 49th Metro Manila Film Festival movie entry niya na ‘Mallari’.

Opening day nga ‘yon ng MMFF 2023.

Kasama ang mga taga-Mentorque Productions, una nilang pinuntahan ang SM MOA sa may Pasay City at ayon nga sa direktor ng ‘Mallari’ na si Direk Derick Cabrido, sold out na ang tickets nila sa sinehan na ‘yon.

“Umaga pa lang, sold out na ang tickets sa lahat ng screenings namin kaya nagdagdag na ng 11:00pm screening,” sey ni Direk Derick.

Mula nga sa SM MOA ay dumeretso raw sila sa SM Megamall at saka nagtuloy sa SM Manila.

Sa lahat ng mga lugar na pinuntahan nila ay talagang dinumog ng fans, moviegoers si Piolo.

Sa SM North EDSA naman kung saan showing ang ‘Mallari’ sa Cinema 5 ay pinagkaguluhan din si Piolo.

Sabi ng aktor, sobrang thankful at happy sila sa tagumpay sa takilya ng ‘Mallari’.

Nagpasalamat din si Piolo sa magandang reviews sa ‘Mallari’.

At nang makausap namin siya, nagpasalamat si Piolo dahil may mga entertainment press na nanood ng ‘Mallari’ sa SM North EDSA.

“Thankful ako dahil kahit Pasko pinili n’yong manood ng ‘Mallari’,” tsika ng aktor.

Samantala, isa ang ‘Mallari’ sa mga pelikulang dinumog sa opening ng 2023 Metro Manila Film Festival, ha!

So bongga!