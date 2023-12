Piolo game na game magpahimas, magpahalik

dondon Walang kapaguran si Piolo Pascual sa paglilibot sa mga sinehan.

Aba, halos libutin na niya ang buong Pilipinas para mai-promote lang ang pelikula niyang kasali sa Metro Manila Film Festival, ha!

Imagine, ang dapat sana ay pahinga na niya, o selebrasyon ng Pasko, kasama ang pamilya, pero hayun nga si Piolo, naglilibot sa mga sinehan para ibenta pa ang pelikula niyang ‘Mallari’ na kasalukuyan ngang pinagkakaguluhan sa takilya, ha!

Anyway, nasaksihan ko nga ang pagbisita ni Piolo sa SM North Edsa, at walang katapusang ‘selfie’ nga ang ibinigay niya sa mga faney. May ibang faney na may bonus pang yakap, himas, at ang iba ay nagnanakaw pa ng halik. At game na game naman siyang ibigay kung ano ang hiling ng mga fan sa kanya, ha!

At kung sa tingin niyo ay napapagod siya? Puwedeng sabihin na ang katawan ay pagod, pero ang puso ay hindi, dahil ramdam mong sobrang nag-i-enjoy talaga siya sa ginagawa niya.

Masuwerte nga ang mga manonood ngayon sa MMFF, dahil nakakasama nila sa mga sinehan ang mga idolo nila.

Anyway, grabe ang epekto ng ‘Mallari’ sa mga nakapanood na, na talagang matinding gulat, takot ang naiwan sa kanila. May iba nga na halos matadyakan talaga ang mga kaharap nila dahil sa matinding gulat sa mga eksena ni Piolo.

In terms of acting, wala akong masabi kay Piolo, na super husay rin, na tatlong karakter nga ang ginawa, ha! At sinigurado nga niya na hindi magkakahawig ni katiting ang bawat karakter niya.

Sinigurado ni Piolo na ang mga mata niya ang naglaro sa karakter niya bilang si Father Severino Mallari, ha! Na kahit ang amo ng mukha, makakaramdam ka ng takot sa sandaling makita mo siya na nakatingin sa iyo.

Bet na bet ko ang mga pailalim na titig ni Piolo bilang Fr. Mallari. Pero kaaawaan mo rin siya sa mga eksenang napipilitan lang siyang gawin ang ayaw niyang gawin.

Ang dalawang karakter pang ginawa ay ibang-iba rin ang mga body language. Ramdam mong inaral talaga niya nang husto, at binantayan siya ni Direk Derick Cabrido, na hindi maging iisa ang tatlong karakter.

At oo, pag-iisipin ka ng ‘Mallari’, sa kung paano ba ang tatlong karakter ay nagkakasama-sama, bagamat nasa magkakaibang panahon sila.

At siyanga pala, ang bongga rin ng karakter ni Gloria Diaz sa ‘Mallari’ bilang nanay ni Piolo, ha! Mixed din ang emosyon na mararamdaman mo sa kanya, na dapat ba siyang katakutan, o dapat siyang kaawaan?

Naku, nood na lang kayo, at maghandang matakot, magulat, ha!