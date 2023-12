Pinoy recipe: Japanese Ambassador proud na nagluto ng `sinigang sa kamias’

Nagmistulang chef pansamantala ang Ambassador of Japan to the Philippines na si H.E. Kazuhiko Koshikawa nang magluto ito ng isa sa pinakasikat na putahe ng Pinas – ang Sinigang.

Hindi lang ito basta basta Sinigang, bagkus ang niluto ni Kazuhiko ay Sinigang sa Kamias na talaga nga namang mapapangiwi ka sa asim.

Ala-vlogger rin ang kanyang postura nang ibidyo pa niya ito sa kanyang Facebook account na kung saan step-by-step niya itong niluto.

Hindi naman niya ipinagdamot ang kanyang recipe nang ibahagi rin niya ang mga ginamit na sangkap.

At syempre bilang isang Hapon, hindi mawawala ang kanyang dagdag-pampalasa dahil nilagyan pa niya ito ng ‘Mirin,’ isang mildy sweet and syrupy Japanese rice wine para may touch ng Japan.

Magugunitang pasok ang nasabing putahe sa ‘TasteAtlas’ 100 Best Dishes in the World.