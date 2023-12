KINILALA at pinasalamatan ng buong Israel ang isang Pinay caregiver na hindi inalintana ang panganib sa kanyang buhay basta masiguro lang niyang ligtas ang kanyang amo nang atakihin ng militanteng Hamas group ang Israel noong Oktubre.

Siya si Camille Jesalva na kabilang sa mga survivor sa October 7 Hamas attack. Pero hindi lang siya simpleng survivor, isa siyang bayani na isinugal ang sariling buhay para sa kanyang employer.

Mismong si Israeli President Isaac Herzog ang pumuri sa katapangan ni Jesalva nang harapin nito ang Hamas para mailigtas ang buhay nila ng kanyang among si Nitza.

Ayon kay Jesalva, hindi niya nararamdaman na isa siyang bayani sa Israel dahil ginawa lang naman niya kung ano ang dapat noong mga sandaling atakihin sila ng Hamas.

” I feel that she deserved to live, I need to save her. Mahal ko siya, mahal niya ako. Yung parang ganoon lang po, ginawa ko lang po yung dapat na makatao, na ugali naman nating mga Pilipino,” ayon sa Pinay.

Aniya pa, matagal na ang tensyon sa pagitan ng Israel at Palestine pero wala sa hinagap niya na madadamay sila sa iringan ng dalawang bansa.

Sabi ni Jeselva, mas pinili niyang manatili muna sa Israel para samahan si Nitza dahil alam niyang dumanas ito ng matinding shock sa kanilang sinapit.

Nang bumuti ang kalagayan nito ay saka siya nagpaalam na uuwi muna para siya naman ang magpagaling kasama ang kanyang pamilya.