PESO magpapatayo ng Esports facility

Matagumpay ang naging 2023 ng Philippine Esports Organization (PESO).

Pero hindi diyan matatapos ang pamamayagpag ng ‘Pinas sa Esports dahil sa mga plano ng naturang organisasyon.

Plano ng PESO na magpatayo ng Esports facility para sa training ng Sibol, ang national team ng Pilipinas.

Sa naturang facility rin balak na ilagay ang broadcast center para bigyang buhay ang mga online event.

“In 2024, PESO is resolute in fostering esports talent through the advancement of our esports facility. Our focus on enhancing esports infrastructure reflects our commitment to providing top-tier environments for players to hone their skills,” ayon kay PESO executive director Marlon Marcelo.

Nitong taon ay binuksan ng PESO ang kanilang bagong headquarters sa Mandaluyong.

Hindi lang ito ang accomplishment ng Esports body, dahil sa nagdaang Southeast Asian Games ay dalawang gintong medalya, isang silver at tatlong bronze ang nasungkit ng Sibol.

“We take immense pride in supporting a team of talented and passionate players who have been training relentlessly to represent our country. Looking ahead to 2024, we hold firm in our belief that Sibol will persist in elevating the Philippines on the global esports stage,” lahad ni Sibol general manager Jab Escutin. (Mark Patriarca)