Papa P, Dong kabugan sa Best Actor

Ngayong Miyerkoles na ang inaabangang Gabi ng Parangal ng 49th Metro Manila Film Festival.

Sa rami ng magagandang entries ngayong taon ay baka raw mahirapan sa pagpili ang Board of Jurors para sa magiging Best Picture.

Pero ang mga utaw ay mas excited sa kung sino ang mananalong Best Actor at Best Actress.

Sey ng ilang netizen at movie critics sina Sharon Cuneta (‘Family of Two: A Mother and Son Story’), Marian Rivera (‘Rewind’), Vilma Santos (‘When I Met You in Tokyo’), at Eugene Domingo (‘Becky and Badette’) raw ang mukhang maglalaban for Best Actress.

Sa Best Actor category naman, dalawang pangalan lang ang lumalabas at heto nga ay sina Piolo Pascual (‘Mallari’) at Dingdong Dantes (‘Rewind’).

Parehas ngang pinuri ng mga movie critics sina Piolo at Dingdong at sinabi pang best performance nila ito so far at deserve nila parehas manalong Best Actor.

Sey ng iba deserve ni Piolo manalo dahil sa tatlong magkakaibang characters na ginampanan nito sa ‘Mallari.’

“Ibibigay ko kay Piolo Pascual ang Best Actor. Portraying three characters is no joke. The shift of emotions, napakahusay. Mata-mata acting is at it’s finest!!! Galing!,” sey ng isang netizen.

Kung si Piolo may three characters, si Dingdong naman daw ay may five stages of grief sa pelikulang ‘Rewind.’

“But I have to give credit on how amazing Dingdong was… He executed the 5 stages of grief so amazingly in a span of five minutes. GIVE HIM THE BEST ACTOR NOW!”

Well exciting nga ang magiging labanan at sana manalo ang pinaka-deserving!

Bonggels!