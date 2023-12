Nasabat ng Bureau of Customs noong Lunes, Disyembre 25 ang 2,025 tonelada ng smuggled bigas mula sa Vietnam na nagkakahalaga ng P100 milyon.

Ayon sa BOC, ang smuggled bigas ay natuklasan sa isang barkong nakadaong sa Port of Orion sa Orion, Bataan.

Noong Disyembre 21, 2023 pa umano nakaangkla ang barkong M/V SF Omega sa Orion Dockyard, Brgy. Elena sa Orion.

Ayon sa mga awtoridad, sinamantala ng 18 naarestong smuggler ang panahon ng kapaskuhan matapos tangkain umanong ibababa ang mga smuggled na bigas.

Mahaharap sa kasong Large Scale Agriculture Smuggling at paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang mga crew at may-ari ng mga nasabat na bigas matapos maberipika ng mga awtoridad na 1,700 tonelada ng agricultural products ang bitbit nilang permit sa Bureau of Plant Industry.

Wala ring nakitang dokumento ang BOC na pinahihintulutan ng national government ang importasyon ng nasabing bigas mula Vietnam.