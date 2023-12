NFL star pampagana si Pacquiao

Nilalagay sa pedestal ni Fil-Am football star Camryn Bynum ang Pilipinas pagdating sa National Football League (NFL).

Ang Minnesota Vikings safety ay isa sa matitibay na defensive specialist sa NFL, at nilantad na niya kung anong sikreto niya tuwing bago sumabak sa banggaan.

Ayon sa 25-anyos na tubong Leyte ang ina, isa sa pregame routine niya ay ang panonood ng mga laban ni ‘Pambansang Kamao’ Manny Pacquiao.

Wika ni Bynum, ang pagsulyap kung paano dominahin ni Pacquiao ang ibang malalakas na boksingero ay parte na ng kanyang ritwal.

“While I eat my breakfast, while I watch my film, it’s essential for me to have some Manny Pacquiao on, my favorite fighter of all-time. He really gets me ready for game day, watching his highlights, watching greatness, to get my mind right,” wika ni Bynum.

Pinagmamalaki ni Bynum ang kanyang Filipino roots, na madalas makitang may dalang bandila ng Pilipinas sa kanyang mga laban.

Ang kanyang misis ay isa ring Pinay na si Lalaine, at sa Boracay ginanap ang kanilang kasal.

Mayroon ding foundation si Bynum para naman tulungan ang mga pamilyang Pinoy na magkaroon ng mga pangunahing pangangailangan.

“The money that we raise can get somebody more electricity. Some people need clean water. Just little things like that that we take for granted out here,” saad ng Fil-Am NFL star.

(Mark Patriarca)