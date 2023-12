Umaasa pa rin ang transport group Manibela na lalambot ang puso ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. hinggil sa deadline para sa consolidation ng public utility vehicles (PUV) operators sa Disyembre 31, 2023.

Sinabi ni Manibela chairman Mar Valbuena na 20 porsyento pa lamang ng kanilang miyembro ang nag-consolidate alinsunod sa PUV modernization program (PUVMP).

“Kahit na alam natin na ang pangulo na ang nagsalita, umaasa tayo na bago matapos ang taon ay magkaron siya ng puso at magkaroon ng awa dito sa mga mawawalan ng trabaho na mga driver at operator,” wika ni Valbuena sa interview ng ANC nitong Martes.

Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya magpapatupad ng extension sa consolidation sa pagsasabing 70 porsyento ng PUV operators ang nakapag-consolidate na o nangako na gagawin ito.

Naghain na ng petisyon sa Supreme Court ang Manibela, PISTON at iba pang transport group upang ipapigil ang dead-line sa consolidation dahil magreresulta umano ito sa pagkawala ng trabaho at kabuhayan ng libo-libong tsuper at operator.

Sakaling ibasura ng SC ang kanilang petisyon, nanawagan si Valbuena sa mga commuter na makibahagi sa kilos-protesta ng mga tsuper at operator.

Nagbabala pa si Valbuena na posibleng magkaroon ng krisis sa transportasyon kapag hindi pinigilan ng SC ang implementasyon ng PUV modernization.

“Ang nakikita ko rito, bukod sa transport crisis, ay sunod-sunod na protesta ito,” babala pa niya.