Hindi umano kasali sa streamlining plan ng rightsizing bill na ina¬prubahan ng Kamara de Representantes ang mga guro, health worker, sundalo at iba pang unipormadong tauhan ng gobyerno, ayon kay Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte.

Sinabi ito ni Villafuerte kasabay ng kanyang paghikayat sa mga senador na aprubahan na ang kanilang bersyon ng panukalang National Government Rightsizing Act (House Bill 7240).

Ayon sa mambabatas, sa ilalim ng panukala ng Kamara ay ipatutupad ang streamlining plan sa loob ng tatlong taon. Mayroon din itong kalakip na retirement benefit at separation incentive sa mga maaapek¬tuhang empleyado.

Binibigyan naman ng opsyon ng HB 7240 ang Kongreso, Judiciary, State Universities and Colleges, Office of the Om-budsman at iba pang Constitutional Commission, mga lokal na pamahalaan, at state-run corporation na magpatupad ng kanilang sariling rightsizing plans, ayon kay Villafuerte.

Ayon sa Civil Service Commission, noong 2022 ang national government ay may tinatayang 1.7 milyong empleyado na nakakalat sa 187 ahensiya at korporasyon ng gobyerno. Sinabi ni Villafuerte na mayroong mga ahensya na magkakapareho o nagsasapawan ang trabaho.

(Billy Begas/Eralyn Prado)