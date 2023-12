Marian, Dingdong pinagmumura, rumesbak

Kaloka si Marian Rivera, ha!

Aba, kung ang iba ay galit na galit kapag minumura sila, kakaiba si Marian.

Imagine, minura na siya, pati na ang husband niyang si Dingdong Dantes, pero natuwa pa siya, at kinilig, ha!

Pinost nga ni Marian ang ginawa sa kanila ng fan na matinding pagmumura, ha!

“Ta@# ina ni Marian Rivera! Napakagaling.

“Ta@# ina mo rin Dingdong Dantes!

“Ta@# ina niyong dalawa!

“Nakapahusayyyyyy!”

Oh, di ba? Sa sobrang husay ng mag-asawa sa pelikula nilang ‘Rewind’ ay napamura talaga ang mga nakapanood na, ha!

“Napakilig mo ako!” sabi ni Marian, bilang resbak sa pagmumura sa kanila ni Dingdong.

Well, totoo naman! Actually, trending na nga ang pag-iyak ng mga nakapanood na ng ‘Rewind’, mapa-bata man o matanda.

At kahit sa Instagram ni Marian, sangkatutak ang nagmura sa kanila, ha! At sa halip na magalit, natuwa at ni-like pa ng mag-asawa ang pagmumura sa kanila.

Heto nga ang malulutong na mura na natanggap ng mag-asawa:

“Tan@# ina niyong mag-couple kayo. Pinaiyak niyo ko sa cinehan. Napakahusay niyo. Please lang Star Cinema isa pa pong DongYan sa 2024. Uulitin ko to promise.”

“Pwede naman magsabi sa magandang paraan sir wag ng magmura 2024 na alisin na natin yung mga bad words… Siguro papanuorin ko kapag nag showing dito sa Qatar sir… Merry Christmas.”

“Eexpression lang ‘yun mga madlang people, sa sobrang emotional at nagalingan at nagandahan sa storia ng Rewind at performance ng Dongyan ,without bad intention. Cheers.”

“Isa din po ang APT sa nag-produce ng movie na ‘yan bale tatlo nga kasama din ang agosto dos pictures.”

“Manood!!! kung ayaw nyong mamura!”

“Ito na manonood pa lang.”

“Trending ang Marian Rivera, DongYan at Rewind galing! Sinipon ako sa inyo DongYan grabeh!”

Well…

(Dondon Sermino)