Lovi matutupad na pagiging Action Queen

Dahil anak ng Action King na si Fernando Poe, Jr. (SLN), marami ang nagsasabing puwedeng-puwede na maging Action Queen din si Lovi Poe.

Marami nga ang natutuwa kapag nakikitang nagte-training si Lovi dahil pang-Action Queen daw ang the moves ng tinaguriang Kapamilya Supreme Actress.

At sa premiere night ng pelikulang ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ ay marami ang natuwa nang ipakita ang teaser ng bagong action movie ng Regal Entertainment, Inc. na ang bida ay si Lovi nga.

Yes, next year nga ay matutupad na ang pagiging Action Queen ni Lovi dahil ipapalabas na ang action movie na pinagbibidahan niya sa production company ng mag-inang Mother Lily at Roselle Monteverde.

Actually nang makita namin sina Mother Lily at Roselle sa Greenhills, San Juan kamakailan ay nagmi-meeting sila ni Direk Richard V. Somes.

Ang tungkol sa action movie ni Lovi ang pinag-uusapan nila.

Lahat sila ay excited para sa project na ‘yon.

At siyempre, sobrang excited din ni Lovi.

At sa teaser na ipinalabas nga, ang galing-galing, ang liksi ni Lovi, ha!

Komento nga ng mga nakapanood, “Ang galing ni Lovi. Pero ang igsi lang ng teaser. Excited na kaming mapanood siya.”

Well malapit na ngang i-announce ng Regal Entertainment, Inc, ang tungkol sa action movie ni Lovi.

“Exciting iyon, Jun Lalin. Ang galing ni Lovi,” sey ni Roselle.

Bongga!

(Jun Lalin)