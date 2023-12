Lopez hinablot ulo ng carnival staff

Nanggigil ang ilang netizen matapos kumalat sa social media ang video kung saan makikitang hinablot ni Francis Lopez ang maskara sa ulo ng isang nagtatrabaho sa isang ghost train sa carnival.

Lumabas ito sa vlog ng teammate ni Lopez sa UP Fighting Maroons na si CJ Cansino.

Batay sa video, nakasakay ng ghost train sina CJ at Francis nang bigla na lang hablutin ng huli ang mask na gamit ng staff sa pananakot. Makikitang hindi agad natanggal ang mask dahilan para pumaling din ang ulo nito.

Sa isang Facebook post, humingi ng paumanhin si CJ at sinabing hindi niya intensyon na saktan ang staff.

“This thoughtless moment was recorded on video and was later posted on social media, and I take full responsibility for what happened,” wika ni Lopez.

Aniya pa, kanila nang hinahanap ni Cansino ang nasaktang staff ngunit hindi pa rin nila ito nakikita.

Humingi rin ng paumanhin si Lopez sa kanyang ginawa at nangakong mas magiging maingat na sa kanyang mga aksyon.

“I am sorry for any harm that I have caused, and I am committed to learning from this experience,” saad pa ng UP forward.

Maging si Cansino ay humingi na rin ng tawad sa ginawa ng kanyang teammate, at dinagdag na walang rason para makapanakit ng tao si Lopez.

Samantala, hindi pa batid kung may parusa bang ipapataw ang UP dahil sa nangyaring insidente.

(Mark Patriarca)