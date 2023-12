LJ Reyes masaya unang Pasko bilang Mrs. Evangelista

Masayang ibinahagi ng dating aktres na si LJ Reyes sa kanyang social media accounts ang ilang litrato ng unang Pasko niya bilang maybahay ni Philip Evangelista.

Makikitang kasama ng mag-asawa sa larawan ang kanilang mga anak na kitang-kita rin ang saya.

Nasa picture ang mga anak ni LJ sa ex na sina Paulo Avelino at Paolo Contis.

“I can’t ask for more in this lifetime. Merry Christmas everyone!” caption ni LJ sa kanyang Instagram post.

Mahigit dalawang buwan pa lamang ang nakararaan mula nang ikasal sina LJ at Philip sa New York.

Matatandaan na pagkatapos nilang maghiwalay ni Paolo ay nagtungo sa Amerika si LJ noong September 2021. Isinama niya ang dalawang anak, si Aki na anak niya kay Paulo at si Summer na anak naman niya kay Paolo at doon na sila nanirahan.

Ikinatuwa naman ng fans ng dating aktres ang pagiging masaya na niya ngayon bilang isang magbahay.

Dalangin nga ng fans ni LJ na palagi na siyang maging masaya! (IS)