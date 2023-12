DAHIL sa pakikipag-date, dalawang taon nang nakakalibre sa grocery angisang babae na sikat ngayon sa Tik Tok.

Siya si Vivian Tu na kilala sa TikTok bilang @YourRichBFF.

Nag-viral siya noong 2021 matapos niyang ibida na nakikipag-date siya ng anim na beses sa loob ng isang linggo para malibre sa pagkain at hindi na kailangan pang mag-grocery.

“Between 2016-2018 I didn’t buy groceries once. Probably saved about $150 a week,” caption niya sa kanyang TikTok post.

Ani Tu sa panayam ng Elite Daily, biro lamang daw ang ginawa niyang video ng pagpi-flex ng natipid niya dahil sa pakikipag-date.

Hindi raw siya nakikipag-date para lang sa libreng pagkain pero na-realize raw niya ang advantage o tulong nito pagdating sa kanyang mga gastusin habang naghahanap din ng makakarelasyon.

Paliwanag pa niya, kumikita naman siya ng tumataginting na $95,000

kada taon o mahigit P5 milyon pero masyado rin daw kasing mataas ang

living expenses sa lugar nila.

Nakatira raw siya sa Hell’s Kitchen sa Manhattan, United States at walang abot-kayang mga bilihin sa kanilang lugar.

“So I never felt comfortable shopping there. Instead, I would haul my butt on the subway 15 blocks to Trader Joe’s and grab all that I could carry,” saad ni Tu.

“It wasn’t easy and I really had to think strategically about what I was buying — usually their turkey corn dogs and supreme frozen pizza.”

Ngunit napagtanto ni Tu na sa pamamagitan ng pakikipag-date ay nakakaipon siya.

May ilang netizen na pinuri ang diskarte ni Tu at tinawag pa siyang “girl boss” pero may ilang nagsabing “borderline unethical” ito.

Sa kabila ng mga batikos na natatanggap niya, hindi raw pinagsisihan ni Tu ang pakikipag-date dahil nakapunta siya sa mga bagong lugar, nakakain ng masasap, nagkaroon ng bagong connection at nakakuwentuhan pa ang iba’t ibang klase ng tao.

(Issa Santiago)