Kim hindi na-miss si Xian noong Pasko

Hindi lubos ang kaligayahan ni Kim Chiu nitong Pasko. May kulang nga kasi.

Sabi nga niya, ‘Miss you here…”

At siyempre, may mag-iisip na baka si Xian Lim ang kulang sa buhay niya nitong Pasko. Si Xian na mahigit isang dekada nga niyang nakakasama kapag ganitong panahon.

Pero sorry sa mga faney, ang mga kadugo niyang sina Wendolyn Chiu, John Paul Chiu, ang na-miss niya, ha!

Anyway, mababasa pa rin ang patuloy na pagsuporta ng mga fan kay Kim, na sabi nga ay healing period daw niya, dahil na rin sa hiwalayan nila ni Xian.

Heto nga ang chika nila:

“Merry Christmas Kim, masaya ako at malungkot. Halata rin sa’yo ‘yung lungkot… kita sa mga mata mo. Enjoy sa vacation… nakaka-mis ang KimXi.”

“Hugs Kimmy dzae! Naay gi-andam si Lord para nimu. Ayaw kaguol kay gwapa ka. Wa gani mi naguol nga wa jud mi kauyab. Smile dzae.”

“Happy holidays Chinita and fam. Healing prayers as you go along another journey. One thing is sure, life is more meaningful, happier and lovelier without a nobody incapable of what you have shared. Everyone loves you… Stay as what and who you are always sharing your blessings to the needy. Keep it up.”

(Dondon Sermino)