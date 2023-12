Kathryn, Alden ipinipilit sa 2024

Nakakatuwa dahil may solid fans talaga sina Kathryn Bernardo, Alden Richards.

At ang solid fans nila, na sumuporta sa highest grossing Philippine film of all time, ang ‘Hello, Love, Goodbye’, ang talaga namang nagma-manifest na magtambal uli sina Kathryn, Alden sa papasok na 2024.

Pinipilit nga ng fans sa 2024 ang muling pagsasama sa isang pelikula nina Kathryn, Alden.

Sabi nga ng mga faney, for sure ay blockbuster hit din ito katulad ng nauna nilang pelikula.

Pero kung sakaling matutuloy nga ang muling pagsasama nina Kathryn, Alden sa pelikula, heto na kaya ang makaka-break sa box-office record ng ‘Hello, Love, Goodbye’?

Sagot naman ng karamihan sa mga faney ng dalawa, hindi raw nila inaasahan ang bagay na ‘yon dahil sa ngayon ay parang mahirap ma-break ang record na naitala ng ‘Hello, Love, Goodbye’. Ang gusto lang nila ay muling magsama sa pelikula sina Kathryn, Alden at masaya na sila.

Ikinasaya na rin daw nila ‘yung sinabi ni Alden na igi-give-up ng aktor ang lahat ng mga ginagawa niya kapag nagkaroon uli sila ng proyekto ni Kathryn.

Well, sana nga ay magtambal uli sa pelikula sina Kathryn, Alden.

Pero ano kaya kung maisipan ng ABS-CBN, GMA-7 na magkaroon uli ng collaboration at bigyan nila ng teleserye sina Kathryn, Alden?

Aba, puwedeng-puwede, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)