Kasama magulang, kapatid Richard sa Japan mag-New Year

Sa Japan nakatakdang salubungin ni Richard Gutierrez ang New Year.

Ngayong Miyerkoles ang alis ni Richard at nauna na sa kanya sa Tokyo ang parents niyang sina Eddie Gutierrez, Annabelle Rama at ilan pang kamag-anak.

Nitong Martes naman ng hapon umalis ang mag-iinang Ruffa Gutierrez, Lorin, at Venice.

Tsika ni Ruffa sa amin, grabe ang magiging bonding nila dahil puno napakarami nilang itinerary sa Japan.

“We’re all excited. Sayang hindi kami complete. Pero for sure, masaya ito!” sey ni Ruffa.

Akala nga namin ay nakaalis na rin si Richard noong Christmas day, pero nag-decide pala siyang mag-stay muna sa ‘Pinas ng ilang araw.

Samantala, excited na ang mga fan sa balitang makakasama ni Richard si Gerald Anderson sa susunod niyang teleserye sa ABS-CBN.

Bukod doon ay may pelikula ring pinaghahandaan si Richard.

Kung sino ang leading lady? Well, surprise pa!

‘Yun na!