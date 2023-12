Jaquez bumuhos sa Pasko

Sa tulong ni rookie Jaime Jaquez Jr., perpektong 9-0 si coach Erik Spoelstra sa mga Christmas Day game.

Umiskor si Jaquez ng 31, umayuda ng 26 points, 15 rebounds si Bam Adebayo at pinamaskuhan ng Miami Heat ang dumayong Joel Embiid-less Philadelphia 76ers ng 119-113 loss nitong Martes sa Manila.

“Great to get a win, career night, Christmas,” suma ni Jaquez, inekisan ang una niyang double-double sa NBA sa ibinabang 10 rebounds.

NBA-best na sa December 25 games ang record ni coach Spo.

“It’s an incredible honor and you don’t ever want to take it for granted,” aniya sa paglalaro sa holiday. “You’re viewed as a contending team, typically, if you’re playing on Christmas.”

Inupo ng Sixers si reigning MVP Embiid dahil sa ankle sprain.

Wala din sa Heat si Jimmy Butler (calf strain), rumesponde ng 22 points si Tyler Herro, 16 kay Duncan Robinson at may 12 si Kyle Lowry.

Hindi naitawid ng 27 points ni Tobias Harris, 25 ni Kelly Oubre at 18 ni Mo BAmba ang 76ers. Diyeta sa 12 points si Tyrese Maxey na nalimitahan sa 4 of 20 shooting.

Nagpalitan ng runs ang magkabila, rumatsada ng 21-1 burst ang Miami sa first half pero madaling binura ng Sixers ang 21-point deficit sa third quarter para ibuhol sa 86-86 papasok ng fourth.

Napreserba ng Heat ang panalo sa tig-10 markers nina Jaquez at Adebayo sa final period. (Vladi Eduarte)