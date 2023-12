Inusisa sa hiwalayan, third party: Boy Abunda nakakadismaya tanong sa mga child star

Hindi nagustuhan ng ilang netizen ang mga tanong ni Boy Abunda sa mga batang guest niya sa kanyang programa sa Kapuso Network.

Kabilang sa tinanong ni Boy kina Raphael Landicho, Sienna Stevens, at Euwenn Mikael ang opinyon ng mga bata sa mga topic na pang-adult gaya ng hiwalayan ng magkarelasyon at third party.

Sey ng ilang netizen, hindi dapat tinatanong ang mga bata ng tungkol sa ganun.

Narito ang reaksyon nila:

Virgilio Giron: “Pati ba naman bata sinasali nyo sa usapang hiwalayan!!!!!”

John Gomez: “Medyo awkward lang mga Tanong ni Tito Boy sa kanya.”

Onel Zenhon Malona: “Dapat ‘di pa tinatanong ang mga minors ng ganyan.”

@cristyali7689: “Ang pangit ng mga tanong dapat hindi ganun kc mga bata yan.”

Hinihintay namang magpaliwanag si Kuya Boy tungkol sa isyung ito!

(IS)