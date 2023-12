Huwag babaran ang lungkot ngayong Pasko!

Ang bilis lang ng araw, tapos na agad ang Pasko. Sabi nga nila, this is the happiest moment of the year. Pero hindi lahat masayakapag ganitong season. Marami sa atin ang tahimik lang peromay pinagdaraanan. Hindi obvious, pero may nararamdamanglungkot sa kaibuturan ng kanilang puso. May kanya-kanya tayong mga hugot sa buhay. Pero tama din ang mga payo nahuwag babaran o tambayan ang lungkot.

Huwag kang magmukmok dyan. Tara labas tayo. Maligo kayo, magpabango at magpaganda. Isuot ang paboritong kulay ng damit. Lumabas at magsaya. Gawin ang mga bagay na tunaynagpapasaya sa iyo. Kung type mong magtinda o online selling, iyon ang gawin at huwag pansinin kung may sasabihin ang iba.Kung masaya ka na laging nagsasayaw o nagsu-Zumba, goralang kung anong feel mo. Kung bet mo na oras-oras mag-post saFB ng kung anu-ano lang, let it go kahit maraming bashers o naiinis.

Huwag nating hayaan na tumagal sa atin ang lungkot o depresyon dahil mawiwili ito at hindi na aalis. Nitong nakaraangaraw lang, biglang nabalot ng takot ang masayang preparasyonng Pasko sa aming pamilya dahil bigla na lang isinugod saospital ang aking bunso na si King dahil sa matinding pananakitng tiyan.

Galing lang ako sa party noong gabi na iyon, at dumiretso agadsa ER ng Marikina Valley Hospital. Pilit kong kinakalma ang sarili ko dahil sa takot na baka may masamang mangyari saaking anak. Magpapasko pa naman.

Nabiktima ng food poisoning at amoebiasis si bunso dahil sanakain na ihaw-ihaw malapit sa kanilang opisina sa QC. Kasama niya akong pumila sa ER na noon ay blockbuster sa dami ng mga pasyenteng may-sakit. Sa kabila ng takot na mahawa dahiltumataas uli ang Covid cases, no choice dahil kinailangan ng sitwasyon na maghintay na tawagin ng doktor.

Sobrang nakaka-stress ang ganitong senaryo dahil 2-araw nalang Pasko na at huwag naman sanang dito kami mag-celebrate ng Christmas, sabi ko pa.

Sobrang takot ang nanaig sa amin dahil mahigit isang linggo naay hindi pa rin nanumbalik ang sigla ng katawan ni King.

Paano na ang Pasko kung may sakit sa mga anak ko? Ang hirapmaging masaya kung nag-aalala ka? Ibang klase talaga ang epekto ng problema sa pamilya kapag ganitong season na halos lahat ay nagsasaya. Sa kabilang banda, nanaig ang tunay na diwang Pasko sa bahay namin dahil sa damayan at pagmamahal ng isat isa.

Napalitan ng pag-asa ang takot lalo na unti -unti nangnakaramdam ng ginhawa si bunso.

Nawala na ang pananakit ng kanyang tiyan at panginginig satuwing iinom na gamot.

Thank you Lord at sana ay tuluyang nang gumaling sa sakit ang aking anak para masaya na kaming nakapag- celebrate ng media noche.

Sa kabila ng mga kaganapan na ito, muling bumalik ang saya saloob ng bahay namin. “Be a joy maker, not a joy killer!”. Tumatak sa akin ang mensahe na iyan ni Father Jerry Orbos saFB kaya pinilit kong labanan ang lungkot nitong nakaraaangmga araw.

Kaya kung nade-depress kayo, huwag ninyong babaran ang kalungkutan. Palayasin ninyo ang lungkot at huwag i-entertain dahil hindi ito aalis sa atin. Alam natin na madaling sabihin peromahirap gawin lalo na sa mga taong may mga kakaibangstruggles o pinagdaraanan sa buhay.

Kung nade-depress kayo, do something physical gaya ng paglalakad, sumayaw, tumakbo mag-gym kayo. Sumama at makipag-bonding sa mga kaibigan.

Kung may budget, go shopping! Mahalaga din ang sinasbinilang retail therapy lalo na sa ating mga kababaihan naginagawang stress buster ang pamimili o shopping.

Sino ba naman kase ang ayaw ng ganitong therapy? Sobra itongnakakalibang at nakapagpapasaya sa atin. Hindi naman kailangan na mag-ubos ng pera at gumastos ng malaki. Kahit may mabili ka lang na maliit na bagay na gusto mo ay tiyak nahappiness ang hatid nito sa iyo. Iwasan din na makipagbarkadasa taong mahilig magmuknok dahil tiyak na mahahawa ka at lalong malulugmok sa depresyon.

Hindi araw-araw pareho ang takbo ng buhay natin. Minsanmasaya..minsan malungkot. Ganoon lang talaga ang balansengbuhay kaya huwag masyadong seryoso.

Magpasalamat na lang tayo kung anong meron, tiyak na gagaanang puso mo at magkakaroon ka ng kapayapaan.