Gabunilas pinadapa ng Hapon

Nabigong makabawi sa kanyang huling laban si ARQ Boxing stable boxer John Paul ‘Angas ng Cebu’ Gabunilas matapos ang panibagong knockout na pagkatalo kontra undefeated Japanese boxer Kanamu Sakama sa fifth-round ng kanilang eight-round flyweight battle, Martes ng hapon sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

Hininto ni referee Koji Tanaka ang laban sa 2:35 ng fifth-round matapos makita nito ang mga patama ni Sakama sa dating World Boxing Organization (WBO) Asia-Pacific light-flyweight titlist, upang malasap ang ikalawang sunod na pagkatalo sa knockout at bumagsak sa 10-3 kartada, kasama ang pitong panalo mula sa stoppage.

Subalit naging kontrobersyal umano ang biglaang pagpapatigil ni Tanaka sa laban dahil nasa kalagitnaan ng upakan at palitan ng suntok sina Gabunillas at Sakama ng pumagitna ito upang ipatigil ang laban na lubusang ikinagulat ng 23-anyos boxer mula Cebu City sa undercard bout ng super-bantamweight unification at undisputed title bout nina Marlon “Nightmare” Tapales at Naoya “The Monster” Inoue.

Napanatili naman ng 20-anyos na boksingero mula sa Tokyo, Japan ang kanyang malinis na rekord sa 9-0 kartada mula sa walong knockouts upang lalo pang tumindi ang tsansa nito sa World Boxing Association (WBA) top 14, habang patuloy na hari ito ng Japan Boxing Commission Japanese Youth Light-fly titlist.

Ito ang unang beses na sumabak sa labas ng bansa si Gabunillas, na nag-iisang Filipino boxer sa undercard battle sa bigating unification at undisputed title fight na umaasa sanang makabawi sa nagdaang pagkatalo laban kay heavy-hitter Miel “Silent Assassin” Fajardo para sa Oriental and Pacific Boxing Federation light-flyweight bout nitong nagdaang Agosto 15 na nagtapos lamang sa first-round technical knockout sa Hoops Dome sa Lapu Lapu City.

Nasayang ang paghahandang ginawa ng kampo ni Gabunilas laban sa mas malaking katapat na agresibong nakakapagpatama sa manipis na katawan nito na dumaan sa pagsasanay ni strength and conditioning trainer Roger Justine Potot kontra sa iba’t ibang boksingero sa Cebu na unang sasabak sa laban sa ibang bansa.

Bago ang nakuhang pagkatalo ay nagawa nitong magwagi kina Gary Rojo, Maurino Agum, Jonathan Almacen, Clyde Azarcon, Ruben Dadivas at Indonesian Wandi Priman Hulu.

