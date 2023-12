Fake news sa MMFF pinakalat

Kaloka ang pinakalat na kiyemeng resulta sa Metro Manila Film Festival, ha! Kaloka at marami talaga ang umalma.

Pakiusap nga ng mga producer, huwag magpakalat ng fake news, at hindi `yon nakakatulong para buhayin ang movie industry sa Pilipinas.

Base kasi sa ranking, ang ‘Rewind’ nina Marian Rivera, Dingdong Dantes ang nanguna. Na sinundan ng ‘Mallari’ ni Piolo Pascual. Pangatlo raw ang pelikula ni Matteo Guidicelli na ‘Penduko’.

Pang-apat naman ang ‘Family of Two: A Mother and Son Story’ nina Sharon Cuneta, Alden Richards.

Panglima ang ‘Firefly’ nina Alessandra de Rossi, Euwenn Mikaell.

Pang-anim ang ‘When I Met You in Tokyo’ nina Vilma Santos, Christopher de Leon.

Pangpito ang ‘Kampon’ nina Derek Ramsay, Beauty Gonzalez.

Pangwalo ang ‘Becky & Badette’ nina Pokwang, Eugene Domingo.

Pangsiyam ang ‘GomBurZa’, at pangsampu ang ‘Broken Heart’s Trip’ ni Christian Bables

Well, kung titingnan mo, puwedeng sabihin na may konting tama ang ranking. As of now kasi, wala pa naman nilalabas na resulta talaga sa kinita sa takilya ng mga kasali sa MMFF.

Pero ang sinasabi nga nilang super fake news daw ay ang kinita ng mga pelikula, ha!

Kasi nga, ang ‘Rewind’ daw ay kumita na gad ng P110M, ha! Bongga kung totoo, di ba?

Ang ‘Mallari’ naman ay may P31M at ang ‘Penduko’ ay P25M.

Sa totoo lang, not bad, kung totoo ang kinita ng ‘Mallari’ at ‘Penduko’. Bongga ‘yan at puwedeng sabihin na kapani-paniwala rin, ha!

Anyway, ang ‘Family of Two’ nga raw ay kumita ng P12.5M. ang ‘Firefly’ ay P11.1M.

Samantalang ang ‘When I Met You in Tokyo’ ay P10.1M. Ang ‘Kampon’ daw ay P5M. Ang ‘Becky & Badette’ ay may P3.3M daw.

Ang dalawang natirang pelikula ay may P1.4M at P680K ang huli.

Kaloka, di ba?

Umalma nga ang marami, na hindi dapat maglabas ng mga ganiyang figure. At noon pa man, pinag-uusapan na talaga ang hindi paglalabas ng mga figure o kinita ng mga pelikula.

Kaloka!