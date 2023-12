Evening gown ni Princess Diana nabenta ng P61M

Bumenta sa halagang $1.1 milyon o katumbas ng higit P61 milyon ang evening dress na ginamit noon ni yumaong si Princess Diana.

Ayon sa Julien’s Auctions na nakabase sa Los Angeles, unang isinuot ni Diana ang itim at asul na ballerina na evening gown, ng tagadisenyo na si Jacques Azagury, sa Florence noong 1985. Nakuhaan din siya ng larawan dito makalipas ang isang taon sa pagbisita sa Vancouver.

“Julien’s now holds the new world record for most expensive dress worn by Princess Diana sold at auction,” saad sa isang statement, kung saan ang huling record ay $604,800 o katumbas ng higit P33M.