Belen, Gagate namumuro sa PVL draft

Inaabangan nang makatuntong sa PVL ang mga collegiate star na sina Mhicaela ‘Bella’ Belen ng National University Bulldogs, Thea Gagate ng De La Salle Lady Spikers, Roma Mae Doromal ng Ateneo Blue Eagles at Janeca Lana ng University of the East at iba pa para sa gaganaping Rookie Draft sa susunod na taon.

Isasagawa na ang unang pagpili ng mga bagong manlalaro sa pamamagitan ng drafting kasunod ng pagpasok ng mga sikat na manlalaro sa nagdaang kumperensya na direktang nakuha ng ilang mga koponan matapos mapagkasunduang dadaan sa naturang proseso ang mga nalalabing koponan.

“We will do that in June or July. All teams agreed with the drafting,” pahayag ni PVL President Ricky Palou, kung saan ibabase ang posisyon ng koponan ayon sa kanilang tinapos sa second All-Filipino at darating na unang kumperensya sa susunod na taon.

Mapupunta ang No.1 pick sa pinakakulelat na koponan, habang tinitignan ang posibilidad na magkaroon ng lottery para sa pagkakasunod ng mga pagpili.

May ilang taon na ring naglalaro sa Lady Bulldogs ang kauna-unahang Rookie-MVP ng UAAP na si Belen na nagawang makapagbigay ng kampeonato noong season 84 at runner-up finish sa 85th season para sa Jhocson-based squad.

Nakatulong rin ng malaki sa kampanya ng Lady Spikers ang 6-foot-2 middle blocker na si Gagate matapos mapagwagian ang kanilang ika-12th title kontra NU nung nagdaang season.

Lalaro naman umano sa kanyang huling season sa collegiate ang floor defender libero na si Doromal, samantalang may tsansa ng tumalon sa pro ranks ang spiker na si Lana.

Bukod sa mga nabanggit na manlalaro ay may posibilidad ring umakyat ng pro-league ang iba pang manlalaro na sina Bernadeth Pepito (UST); Shevana Laput, Julia Coronel at Leiah Malaluan (DLSU); Lucille Almonte at Lorene Toring (Adamson), Chenie Tagaod (FEU), NCAA champions Michelle Gamit, Jade Gentapa, at dating MVP Mycah Go.

Ayon din sa ilang report, ay maghihigpit rin ang pamunuan ng PVL patungkol sa edad at tagal ng isang manlalaro sa nilalaruang unibersidad o eskwelahan bago mapayagang makapasok sa drafting upang maiwasan ang biglaang pagkuha ng direkta sa pinaglalaruan nito.

Ito’y kasunod ng mga sunod-sunod na pagpasok ng mga iba’t ibang manlalaro galing sa collegiate league na direktang nakukuha ng mga koponan sa PVL, na kinabibilangan nina Faith Nisperos ng Ateneo at pares nina Fifi Sharma at Justine Jazareno ng DLSU Lady Spikers para sa Akari Chargers; mga dating manlalaro ng Adamson na sina rookie Trisha Tubu, Kate Santiago at Louie Romero para sa Farm Fresh Foxies; at sina Eya Laure at Imee Hernandez ng UST para sa Chery Tiggo Crossovers.

(Gerard Arce)