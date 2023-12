Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines (AFP) nitong Martes ang akusasyon ng China na ang Pilipinas ang nag-sisimula ng gulo sa West Philippine Sea (WPS).

Ginawa ng AFP ang pahayag matapos banggitin ng Chinese state media na ang mga barko ng Pilipinas ay paulit-ulit na pumapasok sa kanilang teritoryo sa South China Sea, nagpapakalat ng maling impormasyon at nakikipagkuntsabahan sa extra-territorial forces upang lumikha ng gulo.

Ayon kay AFP Spokesperson Col. Medel Aguilar, patuloy na sumusunod ang Pilipinas sa international law at ang China ang siyang gumagawa ng delikadong maniobra sa WPS na naglalagay sa peligro ng mga crew ng barko.

“Hindi po tayo nagsisimula ng gulo, tayo ay sumusunod sa international law at tayo ay ini-implement ang ating domestic law. Ibig sabihin, hanggang saan ba ang ating territorial waters, hanggang saan ang ating exclusive economic zone, na kung saan meron tayong sovereign rights at jurisdiction,” paliwanag ni Aguilar.

“Sinusunod natin ang batas, hindi tayo nagsasagawa ng mga activities na naglalagay sa panganib sa ibang naglalayag, tulad ng kanilang ginagawa. Nagko-conduct sila ng shadowing, nagko-conduct ng mga dangerous maneuver, gumagamit pa sila ng water cannons, at nagreresulta pa sa collision at sea. So lahat ng mga violation, sila ang may kagagawan,” dagdag pa niya.