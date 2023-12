8 tulak tiklo sa P5M drug bust

ABOT sa mahigit na P5 milyon halaga ng pinaniniwalaang shabu ang nakumpiska sa walong hinihinalang mga tulak ng ilegal na droga sa magkahiwalay na ope­rasyon noong Pasko sa Lanao del Sur.

Unang nadakip ng mga tauhan ng Datu Odin Sinsuat Municipal Police Station (MPS) bandang alas-7:30 nang gabi ang dalawang babaeng suspek na sina Nesrin Mamalinta Adas, 26-anyos at Bai Almira Musa, 30-anyos, kapwa residente ng nasabing bayan.

Nakuha sa kanilang pag-iingat ang pinaniniwalaang shabu na aabot sa mahigit P1 milyon ang halaga.

Samantala, bandang alas-11:30 naman nang gabi nang madakip ng mga operatiba ng Marawi City Police Station ang anim pang suspek at makumpiska ang mga ito ng nasa P4 na milyon halaga ng umano’y shabu.

Ayon kay Bangsamo­ro Autonomous Region (BAR) Police Regional Director Brig. General Allan Nobleza, umaabot sa 600 gramo ng shabu ang nakumpiska sa anim na suspek na ngayon ay nakakulong na sa Marawi City Police Office habang inihahanda ang mga kaso laban sa kanila.

“I commend our Bangsamoro police personnel in these successful operations in Maguindanao del Norte and Marawi. Even during the holidays, our police continue its law enforcement operation,” paha­yag ni Nobleza.

(Edwin Balasa)