Pumalo na sa 52 ang kaso ng fireworks related injuries, 6 na araw bago ang pagsalubong sa Bagong Taon. Sa pinakahuling ulat ng Department of Health (DOH), 24 na mga kaso ang naitala sa pagitan ng Araw ng Pasko at Disyembre 26, alas-6:00 nang umaga.

Sinabi rin ng ahensiya na 20 sa mga kaso ay naitala sa Metro Manila, 6 sa Central Luzon, at 5 sa Soccsksargen na kung saan nasa edad 5 at 52 ang mga nadale.

Ani pa ng DOH, 5 sa mga kaso ay humantong sa pagkaputol ng mga daliri at kamay dahil sa paggamit ng ilegal na paputok na boga, plapla, five-star at goodbye Philippines, at ang legal na whistle bomb.

Nagpaalala naman ang ahensiya na huwag nang gumamit ng paputok.

“Say goodbye to fireworks use at home instead of saying goodbye to your fingers,” ayon sa DOH.

Samantala, mariing hinihimok ng Department of Interior and Local Government na i-promote ang community fireworks displays at iwasang magsindi ng fireworks sa bahay.

(Vincent Pagaduan)