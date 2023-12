MAY pitong katao na, kabilang ang dalawang miyembro ng Philippine National Police (PNP, ang dinakip dahil sa ilegal na pagpapaputok ng baril habang papalapit ang pagsalubong sa Bagong Taon.

Ayon kay PNP Public Information Office (PIO) chief Police Col. Jean Fajardo, kasama rin sa mga inaresto ang dalawang miyembro ng Armed Forces of the Philippines (AFP), isang sibilyan at dalawang hindi pa nakikilalang sibilyan.

“Mula noong December 6 hanggang kahapon, December 26, may naitala na po tayong pitong insidente ng illegal discharge of firearms,” saad ni Fajardo sa isang panayam.

“Dalawa nga pong pulis at dalawang sundalo ang kasama po d’yan sa listahan na iyan,” pagkumpirma pa niya.

Nangyari ang dalawang insidente ng ilegal na pagpapaputok ng baril ng dalawang pulis sa Davao at sa Malabon City.

Aniya, isa sa mga pulis ang tatlong beses na nagpaputok ng kanyang baril dahil umano sa problema sa pamilya habang ang isa pa ay dahil sa sobrang ingay ng kanyang mga kapitbahay.

Kinumpiska na aniya ang baril ng mga ito.

(Edwin Balasa)