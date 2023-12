Winwyn nakakakilig ang dyowa reveal

Ang Pasko talaga ang the best day/time of the year, na kung saan ay maraming paandar ang mga artista!

At bongga nga dahil naaliw, nagulat ang mga netizen nang mag-post si Winwyn Marquez ng photo na kasama ang anak at ang non-showbiz partner niya, for the first time.

Although hindi niya pinangalanan, obvious na happy family nga sila.

“Sending you warm Christmas wishes from our family to yours!” sabi ni Winwyn.

Hiniling din niya na sana, “This season may bring a renewed sense of hope, faith, and love into your lives.”

At dagdag pa niya, “Let us all pray for healing and peace for ourselves and for the world around us.”

Engaged na nga si Winwyn sa kanyang non-showbiz boyfriend, na tinawag niyang first love.

Matatandaang ipinanganak niya ang kanilang anak na si Luna noong 2022 at kasalukuyang binabalanse ang pagiging ina at ang kanyang showbiz career.

Aliw lang ang mga comment ng mga netizen, dahil sabi nga nila, kahawig daw ni Paulo Avelino ang dyowa ni Winwyn, ha!

Well, in fairness, guwapo nga ang dyowa ni Winwyn, at bagay na bagay naman sila.

At siyempre, super pretty ang baby nila, na ang tamis mag-smile. At mukhang kering-keri rin na maging beauty queen balang araw, ha! (Dondon Sermino)