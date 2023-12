Vilma may secret project ngayong 2024

Ang saya-saya ng Star for All Seasons na si Vilma Santos nang magkita kami noong December 23 sa SM Southmall, Las Piñas.

May advance ticket selling sina Ate Vi, Christopher de Leon, Tirso Cruz III and wife Lyn, at ang baguhang aktor na si John Gabriel sa may cinema lobby para sa 2023 Metro Manila Film Festival entry na ‘When I Met You in Tokyo’.

Mismong sina Ate Vi, Boyet, Pip, Lyn, at John ang nagbebenta ng tickets, ha!

Katuwa rin si Ate Vi dahil narinig namin siyang nagsabi na, “Pasabihan ang mga guard na huwag harangan ‘yung mga tao para makapasok sila at makalapit sa amin!”

Ang maganda pa, game sa pagpapa-picture sa fans ang mga artista ng ‘When I Met You in Tokyo’.

May isang fan pa na nakiusap na mag-video greet si Ate Vi sa kanyang parents dahil sobrang idol ng mga iyon ang Star for All Seasons.

At after nga ng kanilang ticket selling ay nakatsikahan namin si Ate Vi.

So ano ang plano niya ngayong Christmas season?

“Busy pa rin sa promotions nitong ‘When I Met You in Tokyo’. Sobrang thankful kami sa mga tumutulong sa pelikula namin. Tuloy-tuloy lang kami sa pagpo-promote.

“Excited din ako dahil pati siblings and relatives ko na nasa Amerika, uuwi ng Pilipinas.

“Yes, pati si Winnie (her sister na parte noon ng Apat na Sikat group) uuwi,” tsika ni Ate Vi.

At ngayong 2024 nga raw ay sobrang excited na si Ate Vi dahil sa isang project na gagawin niya.

Pero sey ng Star for All Seasons, “Secret pa. Ayoko munang sabihin at baka maudlot. Pero sobrang excited ako sa project na gagawin ko ngayong 2024!”

Ang hula namin ay matutuloy na ang Vilma, Sharon Cuneta movie na naisulat namin dito sa Abante noong March 2.

‘Yun na! (Jun Lalin)