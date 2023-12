Trahedya sa Christmas party: Magkapatid, 4 pang pinsan tegi

NASAWI ang magkapatid at apat nilang pinsan habang sugatan ang lima pa nilang kaanak nang bumangga ang sinasakyan nilang tricycle sa nakaparadang backhoe at saka sumalpok sa kasalubong nilang bus sa Calbayog City, Samar noong bisperas ng Pasko.

Kinilala ang mga nasawing biktima na sina Justine Arsenal, 20-anyos; Princess Mae Arsenal, 21; Trixie Roxas, 14; Lisa Luaton, 22; Richard Magcasi, 32; at Lara Jane Lera, 15-anyos.

Malubhang namang nasaktan sa nasabing aksidente sina James Castila, 20; Arnold Luaton, Jr., 19; Angeline Velasco, 34; Shiela Mae Arsenal, 16; at Paquito Arsenal, 14.

Ayon sa Calbayog City Police Station, galing sa Christmas party sa Barangay Rawis at pauwi na sana sa Barangay Malopalo ang magkakamag-anak sakay ng ‘extended’ tricycle na kilala sa lokal na tawag na ‘charot’ nang mangyari ang insidente sa Maharlika highway sa Barangay Matobato pasado ala-una nang madaling-araw.

Ayon sa mga traffic investigator ng Calbayog PNP, madilim sa lugar kung saan naganap ang banggaan ng mga sasakyan.

Huli na umano nang napansin ng nagmamaneho ng tricycle ang improvised early warning device na nakalagay tatlo hanggang apat na metro lang mula sa nakaparadang nasirang backhoe.

Sinubukan pa umano ng driver na iwasan ito kaya lumiko ito pakanan pero tinamaan pa rin nito ang early warning device at saka sumalpok sa kasalubong na pampasaherong bus.

Gawa lang sa steel at plywood na pinatungan ng reflectorized vest ang improvised early warning device.

Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng bus at inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury and damage to property laban sa driver ng bus.

Nilinaw din ng Calbayog PNP na hindi la­sing ang nagmaneho at mga sakay ng tricycle. (Ronilo Dagos)