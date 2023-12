Totoo ba ang tsimis ‘te? Deanna Wong umugong tsika na aalis sa Choco

NAGKATOON ng intriga ang mensahe ng pasasalamat at pagkilala sa social media ni Choco Mucho Flying Titans ace playmaker Deanna Wong para sa kauna-unahang podium finish nito sa Premier Volleyball League kasunod ng reaksiyong may posibilidad na lisanin ang koponan sa susunod na taon.

Nagtapos ang mahabang taon ng pangungulila sa medalya ng Flying Titans kasunod ng silver medal na nakuha sa katatapos lang na 2023 second All-Filipino Conference kontra sa Rebisco-sister club na Creamline Cool Smashers na nagresulta sa panibagong kasaysayan sa professional volleyball league nang makalikom ng kabuuang 24,459 manonood sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Dahil sa nakuhang karangalan, ibinahagi ng 25-anyos na dating Ateneo Blue Eagles ace playmaker sa kanyang Instagram account ang nakuhang karanasan at mga pinagdaanan sa koponan sa loob ng dalawang taon.

Nagtapos ang limang seventh place at dalawang fourth place finish sapol nang lumahok ang Choco Mucho noong 2019 Open Conference, habang nakamit rin ng koponan ang kanilang unang medalya sa pandaigdigang kumpetisyon sa 2023 VTV International Women’s Volleyball Cup sa Vietnam sa nakuhang bronze medal nitong Agosto.

“2 years, 6 conferences and a lot of heartbreaks. What a roller coaster ride it has been. The ups, the downs, the tears, the pain, the sacrifices. Was not able to reach the main goal but can finally say we’re podium finishers in the PVL!” pahayag ni Wong sa kanyang Instagram post nitong Sabado.

“Our very first and will be eternally grateful and blessed for everything and what the team has accomplished this whole journey. Thank you to our management, coaches and all the people who supported us since day one! On to the next!”

Subalit naging sentro ng atensiyon ang mensahe ng digital creator at isa sa mga tagasubaybay ni Wong na si Motherlilyyoo na nagdulot ng biglaang katanungan sa estado ng posisyon ng Minglanilla, Cebu-native sa Choco Mucho.

“So proud of you D. On to the next. Wherever you will be. Suportahan kita,” komento nito sa naturang mensahe ni Wong na nagbunga ng ilang reaksiyon at katanungan sa ibang fans.

“@Motherliliyoo hala mother! Overthink Malala ito,” saad ni @Chinagurl826, na sinundan naman ng banat ni @amielharry6, “motherlilyyoo ano to mother, Jusmiyo!” habang nagtanong naman si @itsmaynelle ng hirit na “@motherlilyyoo hala. Lilipat siya?”

Naungkat rin ang naging nakaraan nina Wong at Creamline power-spiker at Best Outside Hitter awardee Jessica Margaret “Jema” Galanza kasunod ng naganap na tapatan sa Finals ng dalawang koponan.

“@motherlilyyoo paki sabihan din si Deanna. Naka-move on na ba siya kay Jema parang hindi eh, siya kase ang nagbibigay ng hope sa kulto nya. Umaasa kaming gawong,” wika naman ni @jema9768. “@16ivylacsina run run kana kasi palagi nagbibigay ng hope si deanna.” (Gerard Arce)