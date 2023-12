Terrence Romeo, San Miguel pinigil ratsada ng Fuel Masters

Mga laro sa January 5:

(Smart Araneta Coliseum)

4:00pm – Blackwater vs NorthPort

8:00pm – Rain or Shine vs TNT

NAG-TAKE charge si Terrence Romeo sa fourth quarter at tinagpas ng San Miguel Beermen ang six-game winning run ng Phoenix 117-96 sa PBA Commissioner’s Cup sa Christmas Day game sa Smart Araneta Coliseum nitong Lunes.

Naka-7 points lang si Romeo sa first half, hindi bumato sa third pero humarabas ng 15 sa fourth tungo sa 22 points, nagpakawala pa ng 8 assists.

Nag-debut ang bagong import na si Bennie Boatwright sa tono ng 26 points, 16 rebounds, 4 assists para itulak ang Beermen sa 6-3 card, nasa No. 3 at kumakaway sa twice-to-beat bonus sa quarterfinals.

Nagdagdag si CJ Perez ng 20-9-6, 15 markers kay Jericho Cruz na 3/6 sa 3-pointers. May 12 si Don Trollano, inilista ni Marcio Lassiter ang 6 points niya mula sa labas ng arc sa fourth.

Sa pangunguna ni Romeo, makailang beses naglunsad ng run ang SMB sa final 12 minutes para kumalas huli ang finishing kick na 18-2 tear tungo sa 117-93 lead.

“We distributed the ball a lot to get open shots,” suma ni coach Jorge Gallent sa pagdomina sa fourth 38-16. “When Terrence was doubled, tripled he passed the ball to his open teammates. Then Marcio and Bennie just had good looks at the basket.”

Napigil sa 7-2 ang Phoenix pero nanatili sa No. 2 sa likod ng Magnolia (9-1).

Naka-24 points na sa half si Fuel Masters import Johnathan Williams pero 13 na lang ang kinaya pagbalik mula sa break, 5 sa final period at nawalan ng saysay ang game-high 37 points, 16 rebounds.

Umayuda si RJ Jazul ng 14 points.

Pagkatapos ng dalawang free throws ni JJay Alejandro, nakaagaw pa kay CJ Perez si Jazul bago binato ang bola bago tumawid ng halfcourt sa buzzer at binawi ng Phoenix ang lead 80-79 pagkatapos ng three.

Kaya lang, nadiyeta sila sa 6 of 17 shooting lang sa last stanza. (Vladi Eduarte)