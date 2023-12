Steph Curry, Warriors sisirain Pasko ng Nuggets

NAGING tradisyon na sa NBA na laging nakasalang ang Golden State sa Christmas Day game.

Ngayong December 25 (Martes, December 26 sa Manila), dadayo ang Warriors sa Denver para harapin si Nikola Jokic at defending champions Nuggets sa Ball Arena.

Bahagi ito ng five-game sched ng holiday.

Sa huling 14 na taon, isang beses lang nawala sa December 25 slate ang Golden State.

“Marquee games on Christmas,” excited na sabi ni Stephen Curry. “You know, we’ve been in that environment before, so I understand what it’s going to be like. On the road, it’s going to be fun to just compete. It’s a test.”

Sa 15-14 overall record, kumakapit ang Golden State sa No. 10 sa West. Naka-limang sunod na panalo ang Warriors na magmamartsa sa Denver, hahamunin ang 21-10 Nuggets na No. 2 sa West at 7-3 sa last 10 games.

Si Klay Thompson ang isa sa susi sa run ng Warriors, mukhang nakuha na ang ritmo nang umiskor ng 28 sa 126-106 win kontra Portland noong Sabado.

Rebelasyon din sa team sina rookies Trayce Jackson-Davis at Brandin Podziemski. (Vladi Eduarte)