Sino raw itong mambabatas ang namakyaw ng mga cum laude para magtrabaho sa kanyang opisina?

Ayon sa nakuhang impormasyon ni Mang Teban, may kahinaan daw ang kukote ng mambabatas kaya naman kumuha ito ng magagaling na staff upang matulungan siya sa trabaho.

Kailangan daw at least na cum laude ang staff kahit walang masyadong karanasan sa legislative work basta may utak.

Bukod sa mga staff na cum laude, nagpakuha rin ang mambabatas ng magagaling na abogado

Mabigat na komite kasi ang sinungkit ng mambabatas kaya kailangan niya ng magagaling na abogado para maturuan siya ng diskarte.

Ang problema lang, may katigasan ng ulo itong mambabatas dahil pinalalabas niyang mas magaling siya sa mga staff na cum laude at abogado kaya may ilan ang hindi nakatiis ang nag-resign na lang sa trabaho.

Pintahan n’yo na. Ang mambabatas na namakyaw ng mga cum laude na staff ay puwedeng i-relate sa cartoon character.