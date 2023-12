Shohei Ohtani niregaluhan ng Porsche dyowa ng bagong teammate sa Dodgers

INI-OFFER ng asawa ni Joe Kelly ang No. 17 ng reliever kay Shohei Ohtani para maengganyo ang two-way player na lumipat sa Los Angeles Dodgers.

Sumagot ang Japanese star, hindi ng counter-offer kundi isang Porsche.

Shinare ng Dodgers ang video ni Ashley Kelly na tinatanggap ang mamahaling sasakyan. Pagbukas ni Ashley ng pinto ng kanilang bahay, bumulaga ang silver sports car na nakaparada sa harap.

“It’s yours, from Shohei,” anang boses na nasa likod ng camera. “He wanted to gift you a Porsche.”

Sinimulan ni Ashley ang #Ohtake17 campaign para mahimok ang free agent na pumirma sa Dodgers. Sinabi pa ni Ashley, papalitan niya ang pangalan ng kanilang baby na si Kai sa ShoKai.

Mula 2018, No. 17 din si Shohei sa Los Angeles Angels.

Pumirma nga si Ohtani ng MLB record $700 million 10-year deal sa Dodgers.

No. 17 si Kelly sa Dodgers mula 2019-21, at muli ay noong nakaraang season. Mag-switch na raw siya sa No. 99 matapos pirmahan din ang bagong $8M, one-year contract.

“If Shohei keeps performing, he’ll be a future Hall of Famer and I’ll be able to have my number retired,” pakli ni Kelly. “That’s the closest I’ll get to the Hall of Fame.” (Vladi Eduarte)