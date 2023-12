Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga pangunahing ahensiya ng gobyerno na gumawa ng pag-aaral at inisyatiba para sa full devolution ng ilang tanggapan patungo sa local government units.

Partikular na inatasan ng pangulo ang National Economic and Development Authority (NEDA) at Department of Interior and Local Government (DILG) para gumawa ng mga pag-aaral sa mga posibleng pakinabang at magi¬ging responsibidad ng LGUs sa hakbang na ito ng gobyerno.

Ayon sa pangulo, dapat madetermina muna ang mga prayoridad at serbisyong dapat na ilipat sa LGUs kabilang na rito ang pagpopondo at schedule ng implementasyon.

“Should the LGUs lack the funds to implement the functions and services, the national government should have a program to assist them,” anang pa¬ngulo.

Mayroong hanggang katapusan ng Pebrero ang NEDA para maisumite sa tanggapan ng pangulo ang kanilang pag-aaral. (Aileen Taliping)