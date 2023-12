Pasko mapayapa, baril ng mga pulis ‘di na seselyuhan para sa New Year

HINDI na seselyuhan ang baril ng mga pulis para sa pagsalubong sa Bagong Taon.

Ayon kay Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda Jr., walang pangangailangan para gawin ito sa ngayon lalo’t tiwala naman siya sa pagiging propesyonal ng mga pulis.

Aniya, kumpiyansa siya na kikilos ang mga pulis kung ano ang tama at nararapat.

Magugunitang itinigil ang pagsesel­yo ng baril sa panahon ni dating PNP chief at ngayo’y Sen. Ronald Bato dela Rosa noong 2016.

Ani Dela Rosa, kailangan ng mga pulis ng armas para sa pagresonde sakaling may mangyaring krimen.

Samantala, naging mapayapa ang pagdiriwang ng Pasko sa bansa, ayon ito sa inisyal na pagtaya ng PNP.

Sinabi ni PNP Public Information Office (PNP-PIO) chief Police Col Jean Fajardo na walang naitala ang pulisya na kaguluhan sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Samantala, pinasalamantan ni Acorda ang buong pulisya sa kanilang dedikasyon sa tungkulin para tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino.

“To the 232,675 men and women of the Philippine National Police, I extend my deepest gratitude for your unwavering commitment and dedication to the service of the Filipino people. Your sacrifices and tireless efforts in ensuring the safety and security of our nation do not go unnoticed. I wish you all a Merry Christmas and a bountiful New Year filled with joy, peace, and renewed strength,” saad pa ng opisyal. (Edwin Balasa)