Para siyang anghel: Alexa nalunod sa ganda ni Marian

Makikita sa Instagram story ni KD Estrada ang chikahan nila ni Alexa Ilacad via online. Mukhang hindi nga sila nagkasama nitong pagsalubong ng Pasko.

Pero sa chikahan nga namin kay Alexa noong premiere night ng ‘Rewind’ ay sinabi naman niya na hindi niya inoobliga si KD sa ganung sitwasyon, dahil may pamilya nga rin ito na dapat samahan.

“Complete family naman kami. Baka next year na ang travel.

“Siyempre may pamilya rin siya, may pamilya rin ako. Puwedeng mag-Christmas dinner siguro (Dec. 25),” sabi ni Alexa.

“Ngayon kasi, dalawa ang pamangkin ko na may birthday ng December, at lahat ng atensiyon, ng focus ko, nasa dalawang bata,” saad ni Alexa.

Siyanga pala, isa sa hinihiling ni Alexa sa 2024 ay makasama sa pelikula ang idol niyang si Marian Rivera. Yes, lalo ngang tumindi ang paghanga ni Alexa kay Marian nang mapanood niya ang ‘Rewind’, na kung saan ay iyak daw siya nang iyak.

“Ang dami kasing na-hit na button. Ang dami kong na-realize. Like i-prioritize ang mga mahal sa buhay. Na huwag trabaho ang nasa isip. Huwag kalimutan ang pamilya!

“Pero super idol ko talaga siya. Grabe, I have to snap back into reality!

“Kasi nalulunod ako sa ganda ng mukha niya. As in nakatitig lang ako sa kanya sa buong pelikula.

“Kahit nag-iiyakan na sila, nakatingin pa rin ako sa ganda ng mukha niya. Feeling ko nga, para akong nakakita ng angel talaga.

“Pero sobrang galing niya umarte. I idolize her so much more now.

“Matagal ko na siyang napapanood. At pahusay siya nang pahusay.

“So wish ko talaga, ‘yun ang pinaka-number one na wish ko talaga sa lahat, ang makasama siya sa pelikula. So Lods (Lord) baka naman, please.

“Sana mangyari talaga `yon. But for now, support-support muna ako sa kanya,” sabi ni Alexa.

Oh, well, marami nga ang nagsa-suggest na maging magkapatid sila sa harap ng kamera, dahil pareho nga silang maganda. (Dondon Sermino)