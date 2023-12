Para sa promo ng pelikulang kasama si Ronaldo: Janno haharap sa movie press

Sa January 17 na isu-showing sa mga sinehan ang pelikulang ‘Itutumba Ka ng Tatay’ ko nina Janno Gibbs, Xia Vigor.

Si Janno mismo ang direktor ng nasabing pelikula.

May special participation sa pelikula ang tatay ni Janno, ang yumaong veteran actor na si Ronaldo Valdez.

Ayon sa isang Viva Films insider na tinanong namin, malapit na raw ang presscon ng ‘Itutumba Ka ng Tatay’.

Sisipot ba si Janno sa presscon ng pelikula?

“Ang alam ko, oo. Kailangan. Hindi lang siya artista, siya rin ang direktor ng ‘Itutumba Ka ng Tatay’, so dapat nandoroon siya.

“Siguro by that time ready na rin si Janno to talk about the passing of Sir Ron.

“Pero kung hindi pa naman ready si Janno, maiintindihan naman ‘yon ng press,” sabi ng kausap namin.

Ang pagpanaw ni Mang Ronaldo ang isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa showbiz world ngayong 2023. (Jun Lalin)