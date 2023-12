Paglilingkod sa kapwa

Bago magtapos ang taon, nais magpasalamat ng inyong Kuya Pulong sa mga kumilala at nagbigay ng parangal sa ating patuloy na paglilingkod sa mga Dabawenyo at sa ating pagiging kinatawan ng unang distrito ng Davao City sa Kongreso.

Daghang salamat sa lahat ng mga kababayan nating patuloy na pinagkakaloob ang kanilang kumpiyansa at tiwala sa inyong Kuya Pulong at sa pamilya Duterte. Kayo po ay makakaasa na hindi kami magsasawang maglingkod at magtrabaho para sa ikakabuti ng buhay ng bawat Pilipino.

Sa darating na taon, patuloy nating paghuhusayin pa ang mga programa at proyekto na ating pinatupad para makapaghatid ng ayuda at iba pang tulong sa mga Dabawenyo.

Sa Kongreso, tuloy tuloy ang ating paghahain ng mga panukalang batas na ang mga layunin ay mapangalagaan at mapaganda ang kapakanan ng senior citizens, persons-with-disabilities (PWDs), mga kabataan, mga magsasaka at mangingisda at iba pang sektor na nangangailangan ng suporta mula sa gobyerno.

Sa ngayon ay may nai-file ng 199 bills sa Kongreso ang inyong Kuya Pulong. Siyam dito ay naging mga batas na.

Pagsusumikapan din nating mapadami pa at mabigyan ang mga karapat-dapat na matulungan sa ilalim ng Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) ng Department of Labor and Employment (DOLE). Tulad ng naipangako na ng inyong Kuya Pulong noon, susuriing mabuti ng ating tanggapan ang mga aplikante para matiyak na ang mga dapat lamang tulungan ang makakakuha ng ayuda mula sa TUPAD.

Walang humpay rin ang pagtulong natin sa darating na taon sa mga nangangailangan ng medical assistance, lalo na ang mga senior citizens at mga batang cancer patients.

Ang mga maaring maging biktima ng sunog, baha, at iba pang kalamidad ay makakaasang laging handa ang tanggapan ng inyong Kuya Pulong para kayo ay matulungan sa oras ng inyong kagipitan.

Hindi rin natin makakalimutang tulungan ang mga gustong mag-aral sa TESDA, sa kolehiyo at mga gustong maging abogado at doktor dahil patuloy rin ang programa natin sa 2024 para sa kanila.

Sisikapin rin nating makapagpatupad ng mga mahahalagang infrastructure projects sa Unang Distrito tulad ng mga water systems, drainage, at bypass roads.

Patuloy rin ang ating pamamahagi ng mga wheelchair, nebulizer at iba pang gamit medikal sa mga mahihirap na Dabawenyo.

Sa lahat ng ating pagpupursigi na makapaglingkod sa ating mga kababayan, ang inyong Kuya Pulong ay nagkamit ng iba’t ibang parangal at nananatiling isa sa top performing congressional representative ng Davao Region ayon sa mga independent survey.

Pero hindi iyan ang mahalaga. Hindi makakuha ng mga parangal ang layunin natin, kundi ang pagpapabuti ng kalagayan ng ating mga kababayan. Iyan ang mahalaga higit sa lahat.

Naniniwala ang inyong Kuya Pulong na ang isang buhay na puno ng biyaya mula sa ating Panginoong Diyos ay dapat na gugulin para makapaglingkod sa ating kapwa.