ABOT sa 13 katao ang nasawi habang nasa 38 iba pa ang sugatan matapos sumabog ang isang nickel-processing plant na pinopondohan ng China sa eastern Indonesia noong Linggo.

Matatagpuan ito sa isla ng Sulawesi kung saan nakasentro ang produksiyon ng nickel, isang uri ng base metal na ginagamit sa paggawa ng baterya para sa mga electric vehicle at stainless steel.

Sa ulat, nangyari ang insidente bandang alas-5:30 nang madaling-araw sa isang planta na pag-aari ng PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) sa Morowali Industrial Park sa Central Sulawesi province.

Kabilang sa mga nasawi ang walong Indonesian at limang Chinese worker.

May kinukumpuni umanong pugon nang mainitan ang isang flammable liquid at sumabog dahilan para sunod na sumambulat ang mga kalapit na tangke ng oxygen.

Hawak ng Tsingshan Holding Group, ang pinakamalaking producer ng nickel sa mundo at pinakamalaking kompanya na gumagawa ng stainless sa China ang majority stake sa ITSS.

Tenant ang ITSS sa nasabing industrial park na ang majority owner ay ang Tsingshan at local partner nito na Bintang Delapan.

Samantala, inilipad na sa China ang bangkay ng mga manggagawang nasawi sa trahedya.

“Their faces were burnt, their clothes were all burnt,” ayon sa isang trabahador dito.