Most wanted na terorista timbog sa Basilan

NALAGLAG sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang most wanted na babaeng miyembro ng teroristang Abu Sayyaf Group (ASG) sa Zamboanga Peninsula sa ikinasang operasyon sa Isabela City, Basilan noong Linggo.

Kinilala ni CIDG Director Police Major General Romeo Caramat Jr., angsuspek na si Norkisa Omar Ibno, mas kilala

bilang Norkisa Omar Asnalul, 32-anyos, admin staff ng Attaqwa Islamic Institute Inc. na nadakip sa Sitio bliss, Barangay Lanote, Isabela City, Basilan bandang alas-12:10 nang hatinggabi.

Target aniya ng kanilang operasyon ang suspek dahil sa mga kasong paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012 (RA 10168) at Anti-Terrorism Act of 2020 (RA 11479) batay sa ipinalabas na warrant of arrest ni Presiding Judge Shaldilyn Bara Bangsaja ng Regional Trial Court (RTC) Branch 33 ng Judicial Region, Zamboanga City noong Disyembre 20, 2023.

Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan nito.

Ayon kay Caramat, si Ibno ay misis ng nasa­wing si Ramji Asnalul Mabanza, kilalang kapanalig ng Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) o Al Queda at kabilang sa mga namumuno sa pagtustos, pagplano, pagsuporta, pagsuplay, pagbenta at paglipat ng mga armas ng mga terorista.

Lumalabas sa imbestigasyon na kumukuha ng pondo si Ibno kay Myrna Ajijul Mabanza na siyang tumutustos sa paghahasik ng karahasan ng grupo.

Nasa kustodiya ng CIDG Zamboanga City ang suspek at nakatakda itong ilipat sa Basilan sa mga susunod na araw.

“Alinsunod sa mandato ng ating Chief PNP General Benjamin Acorda Jr., para sa mas pinaigting at agresibong kampanya laban sa terorismo, kami sa CIDG ay mananatiling mapagmatyag at maninindigan sa pagtupad ng aming misyon na sugpuin ang terorismo at pigilan ang sinumang naglala­yong bantaan ang kapa­yapaan at seguridad ng bansa,” pahayag ni Caramat. (Edwin Balasa)